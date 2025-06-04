Жительницу Рыбного осудят за мошенничество при получении социальных выплат

Предпринимательница из Рыбного не указала свой доход, чтобы ей продолжали выдавать выплаты. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат»). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль. Кроме того, в суд предъявлено исковое заявление о взыскании незаконно полученной выплаты.