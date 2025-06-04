В соцприюте в Башкирии подростки избили трехлетнего ребенка

В соцприюте в Башкирии подростки избили трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

По данным канала, руководство соцприюта находилось на Дне соцработника в Уфе. В это время подростки избили трехлетнего мальчика, обвинив его в воровстве жидкости для электронных сигарет.

Отмечается, что плачущего ребенка пинали, били по лицу и оскорбляли.

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности.

Видео доступно по ссылке .

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