В Рязанской области сгорел автомобиль
Отмечается, что ЧП случилось в Александро-Невском районе. В тушении участвовали четыре человека личного состава и две единицы техники. Огнем уничтожен автомобиль, общая площадь пожара 6 кв. метров.
В Рязанской области сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в Александро-Невском районе.
В тушении участвовали четыре человека личного состава и две единицы техники.
Огнем уничтожен автомобиль, общая площадь пожара 6 кв. метров.