В Рязанской области нашли мину времен Великой Отечественной войны
Подозрительный предмет обнаружил местный житель при проведении земляных работ. Сотрудники группы разминирования ОМОН «Вятич» осмотрели находку и установили, что это 50-мм мина от ротного миномета образца 1938 года. На корпусе мины имелись следы сильной коррозии. Боеприпас не содержал взрывчатых веществ и не представлял опасности для окружающих. Мину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
В поселке Чучково нашли мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Подозрительный предмет обнаружил местный житель при проведении земляных работ.
Сотрудники группы разминирования ОМОН «Вятич» осмотрели находку и установили, что это 50-мм мина от ротного миномета образца 1938 года.
На корпусе мины имелись следы сильной коррозии. Боеприпас не содержал взрывчатых веществ и не представлял опасности для окружающих. Мину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.