В Рязанской области нашли мину времен Великой Отечественной войны

Подозрительный предмет обнаружил местный житель при проведении земляных работ. Сотрудники группы разминирования ОМОН «Вятич» осмотрели находку и установили, что это 50-мм мина от ротного миномета образца 1938 года. На корпусе мины имелись следы сильной коррозии. Боеприпас не содержал взрывчатых веществ и не представлял опасности для окружающих. Мину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.