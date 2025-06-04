В Рязани начали благоустраивать площадь Победы

На площади планируют провести капитальный ремонт основания памятника, косметический ремонт стелы и скульптурной группы. Также подрядчик должен устранить разрушения гранитной плитки и установить дополнительное освещение. Отмечается, что работы ведутся по проекту «Формирование комфортной городской среды», запущенному президентом в 2017 году и включенному в нацпроект «Инфраструктура для жизни».