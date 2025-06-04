В России впервые вживили имплант с дистанционным управлением для лечения боли

Устройство функционирует следующим образом: в тело пациента имплантируют специальные электроды и генератор, соединенные друг с другом. Импульсы, которые дает генератор, блокируют передачу сигнала от спинного мозга к головному по нервным окончаниям, и уровень боли снижается.

В России впервые вживили имплант с дистанционным управлением для лечения боли. Об этом «Газете.Ru» рассказала компания «Моторика НЕМО», которая вывела имплант на российский рынок.

Имплантируемое устройство входит в систему стимуляции спинного мозга (SCS) и используется для лечения хронических болевых синдромов, не поддающихся коррекции лекарственными средствами.

Большинство пациентов с хроническими нейропатическими болевыми синдромами — люди трудоспособного возраста. По статистике, без необходимой терапии более 10% пациентов из-за болезни эту трудоспособность теряют. Поэтому важно разрабатывать новые подходы к лечению таких болей.

Устройство функционирует следующим образом: в тело пациента имплантируют специальные электроды и генератор, соединенные друг с другом. Импульсы, которые дает генератор, блокируют передачу сигнала от спинного мозга к головному по нервным окончаниям, и уровень боли снижается.