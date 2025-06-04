В Кремле отреагировали на попытку атаки ВСУ на Крымский мост
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Крымский мост не пострадал от действий украинской армии. «Взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает», — сказал он. Напомним, 3 июня над мостом сбили украинский БПЛА.
В Кремле отреагировали на попытку атаки ВСУ на Крымский мост. Об этом пишет RT.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Крымский мост не пострадал от действий украинской армии.
«Взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает», — сказал он.
Напомним, 3 июня над мостом сбили украинский БПЛА.