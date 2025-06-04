В центре Рязани курьер врезался в легковушку

ДТП случилось в среду, 4 июня, возле политехнического университета на улице Ленина. «На светофоре доставщик „Яндекс еды“ врезался в машину», — отметили очевидцы. Судя по кадрам, пострадавших нет.