В центре Рязани курьер врезался в легковушку
ДТП случилось в среду, 4 июня, возле политехнического университета на улице Ленина. «На светофоре доставщик „Яндекс еды“ врезался в машину», — отметили очевидцы. Судя по кадрам, пострадавших нет.
В центре Рязани курьер врезался в легковушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
ДТП случилось в среду, 4 июня, возле политехнического университета на улице Ленина.
«На светофоре доставщик „Яндекс еды“ врезался в машину», — отметили очевидцы.
Судя по кадрам, пострадавших нет.