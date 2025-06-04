Украина взяла паузу для рассмотрения российского меморандума

По словам Марии Захаровой, Москва также намерена подробно изучить положения киевского меморандума. Напомним, ранее опубликовали текст украинского меморандума. Также были обнародованы положения со стороны России.

Украина взяла паузу для рассмотрения российского меморандума. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, Москва также намерена подробно изучить положения киевского меморандума.

Напомним, ранее опубликовали текст украинского меморандума. Также были обнародованы положения со стороны России.