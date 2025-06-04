Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
20°
Чтв, 05
22°
Птн, 06
23°
ЦБ USD 78.85 -0.28 04/06
ЦБ EUR 89.93 -0.45 04/06
Нал. USD 80.51 / 80.00 04/06 13:40
Нал. EUR 91.61 / 92.47 04/06 13:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
Вчера 13:30
3 150
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
11 612
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
12 873
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
21 157
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Украина взяла паузу для рассмотрения российского меморандума
По словам Марии Захаровой, Москва также намерена подробно изучить положения киевского меморандума. Напомним, ранее опубликовали текст украинского меморандума. Также были обнародованы положения со стороны России.

Украина взяла паузу для рассмотрения российского меморандума. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, Москва также намерена подробно изучить положения киевского меморандума.

Напомним, ранее опубликовали текст украинского меморандума. Также были обнародованы положения со стороны России.