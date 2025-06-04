Телефонный мошенник в форме выманил у рязанца более двух миллионов рублей
Сначала злоумышленник по телефону сообщил пенсионеру из Сасова о взломе его личного кабинета на портале Госуслуг. Якобы возникла угроза оформления от имени сасовца многочисленных кредитов и хищения с его банковского счета накоплений. После этого через мессенджер по видеосвязи мужчине позвонил неизвестный в форменной одежде, представился майором силового ведомства и продолжил психологическое давление.
Телефонный мошенник в форме выманил у рязанца более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Сначала злоумышленник по телефону сообщил пенсионеру из Сасова о взломе его личного кабинета на портале Госуслуг. Якобы возникла угроза оформления от имени сасовца многочисленных кредитов и хищения с его банковского счета накоплений.
После этого через мессенджер по видеосвязи мужчине позвонил неизвестный в форменной одежде, представился майором силового ведомства и продолжил психологическое давление.
Пострадавший поверил и согласился перевести свои сбережения на «безопасный» счет.
Возбуждено уголовное дело.