С начала года в Рязанской области произвели 5,9 тысячи тонн сыра

Среди продукции плавленые сыры составляют 15%, мягкие — 2%. В среднем, на каждого жителя приходится по 5,5 килограмма сыра.

С начала года в Рязанской области произвели 5,9 тысячи тонн сыра. Об этом пишет Рязаньстат.

Среди продукции плавленые сыры составляют 15%, мягкие — 2%.

Большая часть объема — 75% или 4,4 тысячи тонн сыра выпустили в Рязани, из них 0,9 тысячи тонн — плавленые сыры.

В среднем, на каждого жителя приходится по 5,5 килограмма сыра.