Рязанские кустарники окутали коконы горностаевой моли

Скопления моли заметили в нескольких районах города. Отмечается, что гусеницы, которые находятся под коконом, едят листву. «Обычно растения это выдерживают и восстанавливают свой вид во второй половине лета», — отметили эксперты.