Рязанские кустарники окутали коконы горностаевой моли
Скопления моли заметили в нескольких районах города. Отмечается, что гусеницы, которые находятся под коконом, едят листву. «Обычно растения это выдерживают и восстанавливают свой вид во второй половине лета», — отметили эксперты.
Рязанские кустарники окутали коконы горностаевой моли. Об этом сообщает центр защиты леса.
Скопления моли заметили в нескольких районах города. Отмечается, что гусеницы, которые находятся под коконом, едят листву.
«Обычно растения это выдерживают и восстанавливают свой вид во второй половине лета», — отметили эксперты.