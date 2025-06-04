Рязанцы рассказали подробности ДТП у «Глобуса»
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и «влетел» в забор, сломав ограждение. «Пострадавших вроде бы нет, просто мужчина стоит рядом с автомобилем», — отметила рязанка.
Рязанцы рассказали подробности ДТП у «Глобуса». Фото в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.
Инцидент произошел в среду, 4 июня.
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и «влетел» в забор, сломав ограждение.
«Пострадавших вроде бы нет, просто мужчина стоит рядом с автомобилем», — отметила рязанка.