Рязанцы рассказали, боятся ли они одиночества

Большинство жителей (69%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 30% одиночество не представляет никакой проблемы, а 39% скорее не испытывают из-за него тревоги. 31% горожан признаются, что не хотели бы остаться одни. 10% опрошенных испытывают сильный страх перед одиночеством, а 21% - скорее опасаются этого состояния.

Рязанцы рассказали, боятся ли они одиночества. Об этом пишет сервис SuperJob.

Большинство жителей (69%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 30% одиночество не представляет никакой проблемы, а 39% скорее не испытывают из-за него тревоги.

31% горожан признаются, что не хотели бы остаться одни. 10% опрошенных испытывают сильный страх перед одиночеством, а 21% - скорее опасаются этого состояния.