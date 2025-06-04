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Рязанцы рассказали, боятся ли они одиночества
Большинство жителей (69%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 30% одиночество не представляет никакой проблемы, а 39% скорее не испытывают из-за него тревоги. 31% горожан признаются, что не хотели бы остаться одни. 10% опрошенных испытывают сильный страх перед одиночеством, а 21% - скорее опасаются этого состояния.

Рязанцы рассказали, боятся ли они одиночества. Об этом пишет сервис SuperJob.

Большинство жителей (69%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 30% одиночество не представляет никакой проблемы, а 39% скорее не испытывают из-за него тревоги.

31% горожан признаются, что не хотели бы остаться одни. 10% опрошенных испытывают сильный страх перед одиночеством, а 21% - скорее опасаются этого состояния.