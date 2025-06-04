Рязанца осудят за попытку дать взятку полицейскому
Отмечается, что в марте 2025 года обвиняемый, находясь в патрульном автомобиле, пытался дать взятку инспектору ДПС, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении. Сотрудник отказался от денег и доложил о случившемся начальнику отдела полиции. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье.
В Александро-Невском районе осудят 51-ленего мужчину, который хотел дать взятку инспектору ДПС. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что в марте 2025 года обвиняемый, находясь в патрульном автомобиле, пытался дать взятку инспектору ДПС, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении. Сотрудник отказался от денег и доложил о случившемся начальнику отдела полиции.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье.