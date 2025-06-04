Россиянам назвали сроки появления интернета в отечественных самолетах
По словам министра цифрового развития, высокоскоростной доступ 5G заработает на авиасудах с 2027 года. В том же году стоит ожидать и появления спутниковой связи в стране.
Россиянам назвали сроки появления интернета в отечественных самолетах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.
По его словам, высокоскоростной доступ 5G заработает на авиасудах с 2027 года.
В том же году стоит ожидать и появления спутниковой связи в стране.