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Прокуратура обязала рязанский вуз выдать работникам положенные выплаты
Отмечается, что в период с июня по декабрь 2024 года в радиоуниверситете в связи с временной нетрудоспособностью на рабочих местах отсутствовало более 170 человек и соответствующие выплаты не производились. Прокуратура внесла представление руководителю образовательного учреждения. 30 работникам перерасчитали заработную плату на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

Прокуратура обязала рязанский вуз выдать работникам положенные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в период с июня по декабрь 2024 года в радиоуниверситете в связи с временной нетрудоспособностью на рабочих местах отсутствовало более 170 человек и соответствующие выплаты не производились.

Прокуратура внесла представление руководителю образовательного учреждения.

30 работникам перерасчитали заработную плату на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.