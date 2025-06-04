Прокуратура обязала рязанский вуз выдать работникам положенные выплаты

Отмечается, что в период с июня по декабрь 2024 года в радиоуниверситете в связи с временной нетрудоспособностью на рабочих местах отсутствовало более 170 человек и соответствующие выплаты не производились. Прокуратура внесла представление руководителю образовательного учреждения. 30 работникам перерасчитали заработную плату на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.