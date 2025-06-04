Мэрия отреагировала на ситуацию с заблокированным проездом троллейбусов в Рязани

По информации мэрии, УРТ вызвали сотрудников Госавтоинспекции для решения проблемы. «Троллейбусы поехали. ГАИ связались с владельцем автомобиля, он отогнал машину, мешающую проезду», — отметили в мэрии.

Водители троллейбусов, которые не могли проехать из-за припаркованных машин рязанцев на остановке около горбольницы № 11, вызвали ГАИ, они решили проблему. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По информации мэрии, УРТ вызвали сотрудников Госавтоинспекции для решения проблемы.

«Троллейбусы поехали. ГАИ связались с владельцем автомобиля, он отогнал машину, мешающую проезду», — отметили в мэрии.

Ранее рязанцы пожаловались на заблокированный для троллейбусов проезд из-за припаркованных машин.