Директору «Водоканала» в Рязанской области вынесли представление
«Водоканал» Ухоловского района не проконтролировал качество питьевой воды из двух артезианских скважин. Директору предприятия внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ.
Директору «Водоканала» в Рязанской области вынесли представление. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, что «Водоканал» Ухоловского района не проконтролировал качество питьевой воды из двух артезианских скважин.
Директору предприятия внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ.