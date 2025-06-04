Директору «Водоканала» в Рязанской области вынесли представление

«Водоканал» Ухоловского района не проконтролировал качество питьевой воды из двух артезианских скважин. Директору предприятия внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ.