Британия планирует поставить Украине 100 тысяч БПЛА

Как указано в публикации, это в 10 раз больше прежних объемов поставок. «Все дело в том, что с появлением беспилотников существенно изменились способы ведения конфликтов», — сказано в материале. На реализацию выделят 350 миллионов фунтов стерлингов (473 миллиона долларов). Уточняется, что поставка дронов осуществляется в рамках пакета военной помощи Украине на сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи планирует поставить Украине 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года. Об этом 4 июня сообщает URA.RU со ссылкой на Reuters.

Как указано в публикации, это в 10 раз больше прежних объемов поставок. «Все дело в том, что с появлением беспилотников существенно изменились способы ведения конфликтов», — сказано в материале.

На реализацию выделят 350 миллионов фунтов стерлингов (473 миллиона долларов). Уточняется, что поставка дронов осуществляется в рамках пакета военной помощи Украине на сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.