52-летнего рязанца осудили за хранение наркотиков

Отмечается, что в апреле 2025 года осужденный в интернете купил метилэфедрон и хранил его для личного потребления. Однако преступную деятельность пресекли полицейские. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы сроком условно с испытательным сроком 2 года.

В Рязани 52-летнего мужчину осудили за оборот наркотиков. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в апреле 2025 года осужденный в интернете купил метилэфедрон и хранил его для личного потребления. Однако преступную деятельность пресекли полицейские.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы сроком условно с испытательным сроком 2 года.