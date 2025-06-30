В российских школах могут ввести урок по кибербезопасности

Традиционная «Информатика» не имеет ничего общего с цифровыми навыками, которые должен осваивать ребенок. «Обязательный предмет должен быть — кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий», — считает Греф.

В российских школах могут ввести урок по кибербезопасности. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбера Германа Грефа.

По его мнению, традиционная «Информатика» не имеет ничего общего с цифровыми навыками, которые должен осваивать ребенок.

«Обязательный предмет должен быть — кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий», — считает он.