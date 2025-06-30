В России значительно снизился уровень младенческой смертности
По словам министра здравоохранения, показатель опустился до 3,7 промилле, его можно назвать «очень низким». «Эти показатели (детской смертности — ред.) уже на уровне трех промилле, редко страны вообще имеют такие показатели, по сути дела значительно лучше, чем в Китае, Америке, многих европейских странах. На сегодняшний день в стране показатель 3,7 промилле, это очень низкий показатель», — отметил Михаил Мурашко.
В России значительно снизился уровень младенческой смертности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
По его словам, показатель опустился до 3,7 промилле, его можно назвать «очень низким».
«Эти показатели (детской смертности — ред.) уже на уровне трех промилле, редко страны вообще имеют такие показатели, по сути дела значительно лучше, чем в Китае, Америке, многих европейских странах. На сегодняшний день в стране показатель 3,7 промилле, это очень низкий показатель», — отметил Мурашко.