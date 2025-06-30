В Нижнем Новгороде иномарка протаранила остановку, есть погибшие

В Нижнем Новгороде иномарка протаранила остановку, есть погибшие. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

На кадрах с моментом ДТП видно, как «ЗАЗ» разворачивался на перекрестке, в этот момент в него въехала «Хонда». От столкновения автомобиль закрутило и он вылетел на остановку, на которой находились люди: две женщины погибли, три человека пострадали, в том числе ребенок.

Водителя пришлось вытаскивать спасателям. Возбуждено уголовное дело.