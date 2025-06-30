В Московской области таксист насмерть сбил 8-летнего ребенка во дворе дома

Таксист насмерть сбил 8-летнего ребенка во дворе дома в Одинцово Московской области. Об этом сообщил «112».

ДТП произошло в ЖК «Гусарская баллада». По данным канала, после удара ребенок еще дышал, его пытались реанимировать врачи скорой.

Водитель, как отметили в посте, утверждает, что мальчик внезапно выскочил на проезжую часть и возможности затормозить якобы не было.

«Но местные жители говорят — машина некоторое время каталась по району и шофер вел себя как-то странно — менял скорость движения, петлял, останавливался как попало. Полицейским пришлось усадить таксиста в патрульный автомобиль, чтобы местные жители не наказали его по-своему», — говорится в сообщении.

Фото и видео: Telegram-канал «112»