Рязанец получил условный срок за незаконное приобретение наркотиков

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 41-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области. Судебное заседание установило, что в июне 2024 года обвиняемый дистанционно приобрел наркотик для личного употребления. Однако его действия были пресечены сотрудниками полиции. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд обязал осужденного пройти курс лечения и медицинскую реабилитацию по поводу наркомании.

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 41-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

Судебное заседание установило, что в июне 2024 года обвиняемый дистанционно приобрел наркотик для личного употребления. Однако его действия были пресечены сотрудниками полиции.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд обязал осужденного пройти курс лечения и медицинскую реабилитацию по поводу наркомании.