Рязанца осудили за избиение знакомого штакетиной

Установлено, что во время конфликта осужденный нанес потерпевшему не менее трех ударов деревянной штакетиной по голове. Затем он продолжил избивать мужчину руками и ногами по голове и туловищу, чем нанес тяжкий вред его здоровью. Виновному назначили три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Рязанца осудили за избиение знакомого штакетиной. Об этом пишет ИД «Пресса».

Установлено, что во время конфликта осужденный нанес потерпевшему не менее трех ударов деревянной штакетиной по голове. Затем он продолжил избивать мужчину руками и ногами по голове и туловищу, чем нанес тяжкий вред его здоровью.

Виновному назначили три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.