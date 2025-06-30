Песков: на Украине знают, что нужно сделать для завершения СВО

Представитель Кремля напомнил, что все условия российский лидер озвучил год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел. «В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине знают, что нужно сделать для завершения СВО. Об этом пишет «АиФ».

Представитель Кремля напомнил, что все условия российский лидер озвучил год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел.

«В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина», — подчеркнул Песков.