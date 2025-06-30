Момент массового ДТП на улице Семчинской попал на видео
Судя по кадрам, столкнулись три автомобиля. Машины получили механические повреждения. Из-за ДТП участок дороги на улице Семчинской перекрывали. Официальная информация уточняется.
Момент массового ДТП на улице Семчинской попал на видео. Кадры опубликовали в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Судя по кадрам, столкнулись три автомобиля. Машины получили механические повреждения.
Из-за ДТП участок дороги на улице Семчинской перекрывали.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Ранее появилось фото с места.