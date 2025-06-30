Мишустин поручил создать в России базу биометрических данных мошенников

Соответствующее поручение Мишустин дал Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Банку России. Также ведомства оценят, смогут ли операторы связи использовать ИИ для блокировки звонков от злоумышленников.