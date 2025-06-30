23-летний житель Сараевского района пойдет под суд за кражу с проникновением

Прокуратура Сараевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется в краже, согласно п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области. Как установило следствие, с 25 по 31 мая 2024 года обвиняемый приехал в деревню Крутое с целью наживы. Мужчина проник в частный дом, принадлежащий другому человеку. Оттуда он тайно вынес имущество на сумму свыше 9 тысяч рублей, после чего скрылся. В настоящее время уголовное дело передано в Сараевский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Прокуратура Сараевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется в краже, согласно п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

Как установило следствие, с 25 по 31 мая 2024 года обвиняемый приехал в деревню Крутое с целью наживы. Мужчина проник в частный дом, принадлежащий другому человеку. Оттуда он тайно вынес имущество на сумму свыше 9 тысяч рублей, после чего скрылся.

В настоящее время уголовное дело передано в Сараевский районный суд для дальнейшего рассмотрения.