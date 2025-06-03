Во Владимирской области молодой человек изнасиловал женщину и заживо закопал ее в землю

Во Владимирской области молодой человек изнасиловал женщину и заживо закопал ее в землю. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 54-летняя Людмила возвращалась домой от подруги. Она уже почти дошла до дома, когда на нее сзади набросился мужчина, ударив по голове. После этого нападавший изнасиловал жертву, а потом оттащил ее к лесу и закопал в яму. По данным СК, в этот момент пострадавшая была еще жива, поскольку экспертиза обнаружила в легких землю.

Убийцей оказался 22-летний житель поселка, который вернулся с фронта, а до этого отбывал срок за изнасилование школьницы.