В среду в Рязанской области пройдут ливни и грозы

4 июня будет облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидается дождь, местами ливень. Днем возможны кратковременный дождь, ливень и гроза. Ветер северной четверти, 5-10 м/с с порывами до 10-15 м/с. Температура воздуха по области ночью +10…+15°С, днем +14…+19°С.