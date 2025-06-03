В рыбе крупного поставщика в сетевые магазины нашли кишечную палочку

Компания «Фландерр» сотрудничает с магазинами «Глобус», «Метро», «Ашан» и «Магнит». По данным портала, бактерии группы кишечной палочки обнаружили в трех пробах слабосоленой горбуши. Отмечается, что ранее производителя уже ловили на нарушениях — год назад в филе тихоокеанской сельди также нашли кишечную палочку. Тогда поставщика перевели на усиленный лабораторный контроль.