В рязанском троллейбусе пьяный мужчина избил и «залил перцем» пару за замечание

Конфликт произошел днем 31 мая в троллейбусе № 5. По словам очевидцев, пара сделала замечание пьяному мужчине из-за того, что тот ругался матом при детях. Началась драка. «Пьяный мужчина полез к другому. Девушка хотела убрать его от своего мужчины, и ей разбили нос, глаз опух и был весь красный. Мужчине также разбили лицо, и после этого их обоих залили перцовым баллоном. Что было дальше — неизвестно. Люди, залитые перцем, остались в троллейбусе вместе с женщиной-водителем. Дети и другие люди покинули троллейбус», — рассказала очевидица.

В рязанском троллейбусе пьяный мужчина избил и «залил перцем» пару за замечание. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Конфликт произошел днем 31 мая в троллейбусе № 5. По словам очевидцев, пара сделала замечание пьяному мужчине из-за того, что тот ругался матом при детях. Началась драка.

«Пьяный мужчина полез к другому. Девушка хотела убрать его от своего мужчины, и ей разбили нос, глаз опух и был весь красный. Мужчине также разбили лицо, и после этого их обоих залили перцовым баллоном. Что было дальше — неизвестно. Люди, залитые перцем, остались в троллейбусе вместе с женщиной-водителем. Дети и другие люди покинули троллейбус», — рассказала очевидица.