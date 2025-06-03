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В рязанском троллейбусе пьяный мужчина избил и «залил перцем» пару за замечание
Конфликт произошел днем 31 мая в троллейбусе № 5. По словам очевидцев, пара сделала замечание пьяному мужчине из-за того, что тот ругался матом при детях. Началась драка. «Пьяный мужчина полез к другому. Девушка хотела убрать его от своего мужчины, и ей разбили нос, глаз опух и был весь красный. Мужчине также разбили лицо, и после этого их обоих залили перцовым баллоном. Что было дальше — неизвестно. Люди, залитые перцем, остались в троллейбусе вместе с женщиной-водителем. Дети и другие люди покинули троллейбус», — рассказала очевидица.

В рязанском троллейбусе пьяный мужчина избил и «залил перцем» пару за замечание. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Конфликт произошел днем 31 мая в троллейбусе № 5. По словам очевидцев, пара сделала замечание пьяному мужчине из-за того, что тот ругался матом при детях. Началась драка.

«Пьяный мужчина полез к другому. Девушка хотела убрать его от своего мужчины, и ей разбили нос, глаз опух и был весь красный. Мужчине также разбили лицо, и после этого их обоих залили перцовым баллоном. Что было дальше — неизвестно. Люди, залитые перцем, остались в троллейбусе вместе с женщиной-водителем. Дети и другие люди покинули троллейбус», — рассказала очевидица.