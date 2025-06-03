В Рязанской области временно закрыли движение по наплавному мосту через Оку

Во вторник, 3 июня, с 13:00 специалисты перекрыли движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в селе Фатьяновка Спасского района. Отмечается, что мера связана с техническими причинами. Мост планируют открыть в 16:00.