В Рязанской области временно закрыли движение по наплавному мосту через Оку
Во вторник, 3 июня, с 13:00 специалисты перекрыли движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в селе Фатьяновка Спасского района. Отмечается, что мера связана с техническими причинами. Мост планируют открыть в 16:00.
В Рязанской области временно закрыли движение по наплавному мосту через Оку. Об этом сообщает региональный минтранс.
Во вторник, 3 июня, с 13:00 специалисты перекрыли движение транспорта по наплавному мосту через реку Ока в селе Фатьяновка Спасского района.
Отмечается, что мера связана с техническими причинами. Мост планируют открыть в 16:00.