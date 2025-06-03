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В Рязани осудили руководителя партии «Социальной защиты»
Отмечается, что мужчина пытался приобрести поддельное удостоверение сотрудника силовых структур. Установлено, что политик планировал использовать липовый документ для решения различных вопросов, в том числе для ухода от ответственности за административные правонарушения, а также при взаимодействии с коммерческими структурами и обычными гражданами. Виталий Суслов признал вину. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца.

В Рязани осудили руководителя партии «Социальной защиты» Виталия Суслова. Об этом сообщает опергруппа региона.

Отмечается, что мужчина пытался приобрести поддельное удостоверение сотрудника силовых структур.

Установлено, что политик планировал использовать липовый документ для решения различных вопросов, в том числе для ухода от ответственности за административные правонарушения, а также при взаимодействии с коммерческими структурами и обычными гражданами.

Виталий Суслов признал вину. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца.