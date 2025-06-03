В Рязани несколько дней подряд будут перекрывать движение по двум улицам

В период с 20.00 до 05.00 с 4 на 5 июня и с 5 на 6 июня будет временно ограничено движение транспорта по улицам Сережина Гора и Бугровка. Ограничения связаны с ремонтными работами. Администрация просит рязанцев планировать маршрут движения с учетом временных ограничений.

В Рязани несколько дней подряд будут перекрывать движение по двум улицам. Об этом сообщает мэрия.

В период с 20.00 до 05.00 с 4 на 5 июня и с 5 на 6 июня будет временно ограничено движение транспорта по улицам Сережина Гора и Бугровка. Ограничения связаны с ремонтными работами.

Администрация просит рязанцев планировать маршрут движения с учетом временных ограничений.