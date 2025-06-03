В России снизились продажи новых легковых автомобилей

Продажи легковушек снизились на 26% в годовом выражении и составили 437,1 тысяч штук. При этом, как отметили в публикации, рынок новых автомобилей составил 506,5 тысяч штук (на 28% меньше к аналогичному периоду 2024 года). Продажи легких коммерческих машин снизились до 41,7 тысяч штук (на 17%), грузовых — до 23,5 тысяч штук (на 52%), а автобусов — до 4,3 тысяч штук (на 53%).

В России по итогам января-мая 2025 года снизились продажи новых легковых автомобилей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

Продажи легковушек снизились на 26% в годовом выражении и составили 437,1 тысяч штук. При этом, как отметили в публикации, рынок новых автомобилей составил 506,5 тысяч штук (на 28% меньше к аналогичному периоду 2024 года).

Продажи легких коммерческих машин снизились до 41,7 тысяч штук (на 17%), грузовых — до 23,5 тысяч штук (на 52%), а автобусов — до 4,3 тысяч штук (на 53%).