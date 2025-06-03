В России предложили дать право мотоциклистам ездить по выделенным полосам

НАС обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить водителям транспортных средств категорий, А и А1 использовать полосы, предназначенные для общественного транспорта. Представители союза считают, что внесение поправок в пункт 18.2 Правил дорожного движения поможет снизить аварийность с участием двухколесного транспорта в крупных городах. Эксперты аргументирует это тем, что выделенные полосы часто остаются пустыми или загружены незначительно, а мотоциклисты смогут безопасно передвигаться по ним.

В России предложили дать право мотоциклистам ездить по выделенным полосам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Национальный автомобильный союз.

НАС обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить водителям транспортных средств категорий, А и А1 использовать полосы, предназначенные для общественного транспорта.

Представители союза считают, что внесение поправок в пункт 18.2 Правил дорожного движения поможет снизить аварийность с участием двухколесного транспорта в крупных городах. Эксперты аргументирует это тем, что выделенные полосы часто остаются пустыми или загружены незначительно, а мотоциклисты смогут безопасно передвигаться по ним.

Также в НАС отметили, что в 2024 году значительно выросли основные показатели аварийности с участием мотоциклов. Чаще всего такие ДТП происходят в виде столкновений.