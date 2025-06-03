В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Депутат Лантратова направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала на 1 млн рублей.

В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Яну Лантратову.

Она направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала на 1 млн рублей.

По ее словам, средний возраст рождения первого ребенка у россиянок составляет 28-29 лет. Это становится причиной следующих последствий: после рождения первого ребенка женщины стремятся вернуться к продвижению в карьере, завершить образование или получить дополнительную квалификацию, что зачастую откладывает рождение второго ребенка и в результате времени может не остаться вовсе.