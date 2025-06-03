Рязанскую область накроют ливни

Об этом сообщает рязанский рязанского метеоролог Роман Степанов. Он отметил, что под влиянием волнового циклона в ночь на 4 июня в Рязанской области прольются дожди, на юге и востоке области сильные, местами ливни. Отмечается, что за час может выпасть более 15 мм осадков. «Днем дожди ослабеют, зато возможна гроза. К слову, именно на юге области дожди сейчас очень нужны — там на полях местами запасы продуктивной влаги в почве снизились до 4 мм, а этого недостаточно для роста сельскохозяйственных культур», — написал Степанов.

Рязанскую область накроют ливни. Об этом сообщает рязанский рязанского метеоролог Роман Степанов.

Он отметил, что под влиянием волнового циклона в ночь на 4 июня в Рязанской области прольются дожди, на юге и востоке области сильные, местами ливни. Отмечается, что за час может выпасть более 15 мм осадков.

«Днем дожди ослабеют, зато возможна гроза. К слову, именно на юге области дожди сейчас очень нужны — там на полях местами запасы продуктивной влаги в почве снизились до 4 мм, а этого недостаточно для роста сельскохозяйственных культур», — написал Степанов.