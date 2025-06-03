Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
22°
Срд, 04
16°
Чтв, 05
22°
ЦБ USD 79.13 0.51 03/06
ЦБ EUR 90.38 1.13 03/06
Нал. USD 80.50 / 80.00 03/06 11:55
Нал. EUR 92.36 / 92.47 03/06 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
8 890
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
10 441
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
18 713
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
25 955
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод посетили дети работников

В преддверии Международного дня защиты детей на Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) организовали корпоративный праздник «Детский день» для ребят, чьи родственники работают на предприятии.

Началось мероприятие с экскурсии в заводской музей. Дети узнали об интересных фактах из истории ГРПЗ, увидели образцы продукции, которая выпускалась в различные годы. Также ребята побывали на рабочих местах своих родных и «примерили» на себя их профессии.

В актовом зале юных гостей ждала насыщенная анимационная программа: танцы, конкурсы, игры, мастер-классы. На мероприятии работали аквагримеры, которые превращали ребят в сказочных персонажей.

«Детский день — одно из самых массовых и популярных мероприятий на заводе. Нашу проходную перешагнули более 300 детей и мы рады всех их видеть! Замечательно, что взрослые с таким желанием знакомят ребят с историей ГРПЗ, его настоящим, приобщают к богатым традициям. Уверен, юные гости предприятия узнали много нового о Рязанском приборном заводе и о своих родителях, которые выполняют сложные и очень важные для нашей страны задачи. Будем рады, если в будущем они продолжат заводские династии и наше общее большое дело», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В рамках мероприятия в актовом зале были развернуты экспозиция детских рисунков «Моя Родина — моя гордость!», а также выставка поделок «Завод в годы Великой Отечественной войны», организованная профкомом завода.