Рязанский приборный завод посетили дети работников

В преддверии Международного дня защиты детей на Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) организовали корпоративный праздник «Детский день» для ребят, чьи родственники работают на предприятии.

Началось мероприятие с экскурсии в заводской музей. Дети узнали об интересных фактах из истории ГРПЗ, увидели образцы продукции, которая выпускалась в различные годы. Также ребята побывали на рабочих местах своих родных и «примерили» на себя их профессии.

В актовом зале юных гостей ждала насыщенная анимационная программа: танцы, конкурсы, игры, мастер-классы. На мероприятии работали аквагримеры, которые превращали ребят в сказочных персонажей.

«Детский день — одно из самых массовых и популярных мероприятий на заводе. Нашу проходную перешагнули более 300 детей и мы рады всех их видеть! Замечательно, что взрослые с таким желанием знакомят ребят с историей ГРПЗ, его настоящим, приобщают к богатым традициям. Уверен, юные гости предприятия узнали много нового о Рязанском приборном заводе и о своих родителях, которые выполняют сложные и очень важные для нашей страны задачи. Будем рады, если в будущем они продолжат заводские династии и наше общее большое дело», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В рамках мероприятия в актовом зале были развернуты экспозиция детских рисунков «Моя Родина — моя гордость!», а также выставка поделок «Завод в годы Великой Отечественной войны», организованная профкомом завода.