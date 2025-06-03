Рязанцев предупредили о фейковых сообщениях про введение режима ЧС в регионе

По информации портала областной опергруппы, в популярные паблики рассылают с закрытых профилей приходят ложные сообщения о якобы введении чрезвычайной ситуации регионального значения. Злоумышленники также отправляют скрин поддельного постановления. губернатора. «Доверяйте только официальным источникам информации. Все нормативные документы публикуются на ресурсах правительства области», — говорится в сообщении.