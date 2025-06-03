Рязанцам рассказали о работе ИИ в рязанских больницах

В сюжете рассказали, что в регионе практически во всех медицинских учреждениях внедрена программа с ИИ, которая анализирует рентгеновские снимки и помогает находить патологии. По словам главного врача больницы № 11 Романа Васина, внедрение системы началось год назад по нацпроекту «Здоровье». За это время проанализировали около 24 тысяч маммограмм и 36 тысяч флюорограмм. Васин отметил, что роль врача при этом не меняется — только специалист принимает окончательное решение.

Рязанцам рассказали о работе искусственного интеллекта в рязанских больницах. Сюжет вышел в эфире телеканала ГТРК «Ока».

В сюжете рассказали, что в регионе практически во всех медицинских учреждениях внедрена программа с ИИ, которая анализирует рентгеновские снимки и помогает находить патологии.

По словам главного врача больницы № 11 Романа Васина, внедрение системы началось год назад по нацпроекту «Здоровье». За это время проанализировали около 24 тысяч маммограмм и 36 тысяч флюорограмм. Васин отметил, что роль врача при этом не меняется — только специалист принимает окончательное решение.

Рентген-лаборант вводит данные пациента в систему, после чего снимок обрабатывается, и через две минуты цифровой помощник выдает свой вердикт. Алгоритм способен распознать множество патологий и постоянно обучается самосовершенствоваться. Заведующий рентгеновским отделением Алексей Руднев отметил, что программа позволяет находить воспалительные заболевания на ранних стадиях, включая туберкулез.

Также искусственный интеллект помогает анализировать медкарты рязанцев. Программа учитывает индивидуальные риски, и на основе анализа дает дальнейшие рекомендации. Через программу прошло около 350 тысяч амбулаторных карт рязанцев.

«Использование ИИ позволяет больше времени уделить на пациента, конкретно для оказания его помощи. Ведь помимо того, что доктор принял пациента, он должен оформить необходимую документацию. Вот все это направлено на то, чтобы обеспечить в конечном итоге лучшую доступность медицинской помощи населению», — подчеркнул Роман Васин.