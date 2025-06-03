Полицейские нашли участников конфликта в рязанском троллейбусе

Напомним, накануне в троллейбусе № 5 произошла драка. По данным полиции, конфликт случился на улице Гагарина. В драке участвовали четыре человека: 52-летний мужчина, 46-летняя женщина и мужчина и женщина, 1992 года рождения. Отмечается, участники драки получили телесные повреждения. Полицейские доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка. Ранее появилось видео драки.

Полицейские нашли участников конфликта в рязанском троллейбусе. Об этом сообщает региональное УМВД.

Напомним, накануне в троллейбусе № 5 произошла драка. По данным полиции, конфликт случился на улице Гагарина. В драке участвовали четыре человека: 52-летний мужчина, 46-летняя женщина и мужчина и женщина, 1992 года рождения.

Отмечается, участники драки получили телесные повреждения. Полицейские доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Проводится проверка.

Ранее появилось видео драки.