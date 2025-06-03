Под Рязанью мотоциклист сбил женщину на велосипеде

ДТП случилось в понедельник, 2 июня, в Рязанском районе. 32-летний рязанец водитель мотоцикла «Мотоленд 250» сбил 34-летнюю велосипедистку. Женщина получила травмы и обращалась за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.