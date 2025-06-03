Мужчина похитил у рязанского завода «Красное знамя» более миллиона рублей

Отмечается, что мужчина предоставлял работодателю фиктивную финансовую отчетность и таким образом похитил у предприятия больше миллиона рублей. В 2024 году схемы раскрыли сотрудники ФСБ. Суд приговорил обвиняемого к четырем годам условно с испытательным сроком три года. Также он выплатит 200 тысяч рублей штрафа.