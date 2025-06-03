Минздрав прокомментировал жалобы рязанцев на состояние больницы в Шацке

Отмечается, что 1 июня ветер повредил систему водоотведения на крыше Шацкой районной больницы, водой затопило третий этаж. «В зону подтопления попало одно крыло хирургического отделения. Вода была на полу в районе сестринского поста и в служебных помещениях, пострадали стены и система подвесных потолков», — говорится в посте. Сотрудники убирали воду, сушили мебель и инвентарь, меняли сырые элементы на потолках. На заседании регионального правительства стало известно, что на ремонт кровли Шацкой межрайонной больницы будут выделены средства из резервного фонда Рязанской области.

Минздрав прокомментировал жалобы рязанцев на состояние больницы в Шацке. Соответствующий пост размещен в соцсетях регионального ведомства.

Отмечается, что 1 июня ветер повредил систему водоотведения на крыше Шацкой районной больницы, водой затопило третий этаж.

«В зону подтопления попало одно крыло хирургического отделения. Вода была на полу в районе сестринского поста и в служебных помещениях, пострадали стены и система подвесных потолков», — говорится в посте.

Сотрудники убирали воду, сушили мебель и инвентарь, меняли сырые элементы на потолках. Сейчас отделение работает в штатном режиме.

На заседании регионального правительства 3 июня стало известно, что на ремонт кровли Шацкой межрайонной больницы будут выделены средства из резервного фонда Рязанской области. Поручение дал губернатор Павел Малков.

Ранее о потопе сообщали в соцсетях.