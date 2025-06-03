Минздрав прокомментировал жалобы рязанцев на состояние больницы в Шацке. Соответствующий пост размещен в соцсетях регионального ведомства.
Отмечается, что 1 июня ветер повредил систему водоотведения на крыше Шацкой районной больницы, водой затопило третий этаж.
«В зону подтопления попало одно крыло хирургического отделения. Вода была на полу в районе сестринского поста и в служебных помещениях, пострадали стены и система подвесных потолков», — говорится в посте.
Сотрудники убирали воду, сушили мебель и инвентарь, меняли сырые элементы на потолках. Сейчас отделение работает в штатном режиме.
На заседании регионального правительства 3 июня стало известно, что на ремонт кровли Шацкой межрайонной больницы будут выделены средства из резервного фонда Рязанской области. Поручение дал губернатор Павел Малков.
Ранее о потопе сообщали в соцсетях.