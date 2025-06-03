МЧС выпустило очередное предупреждение для рязанцев

Отмечается, что ночью 4 июня с сохранением до конца суток на территорииРязанской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, днем в отдельных районах с грозой, на юге области усиление ветра до 10-15 м/с. Граждан призвали быть предельно внимательными и осторожными в непогоду.

МЧС выпустило очередное предупреждение для рязанцев. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ночью 4 июня с сохранением до конца суток на территорииРязанской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, днем в отдельных районах с грозой, на юге области усиление ветра до 10-15 м/с.

Граждан призвали быть предельно внимательными и осторожными в непогоду.